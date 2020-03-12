Продажи лотерейных билетов за 2019 год превысили 4 трлн вон

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По данным министерства планирования и финансов РК, продажи лотерейных билетов за прошлый год составили 4,3 трлн вон или 3,5 млрд долларов, впервые в истории превысив рубеж в 4 трлн вон. По сравнению с предыдущим 2018 годом, рост составил 8,8%. Если разделить сумму продаж за прошлый год на количество дней в году, в среднем за сутки продавалось билетов на сумму 9,8 млн долларов. Если учесть, что 62,4% респондентов, участвовавших в опросе министерства планирования и финансов, признались, что в прошлом году купили хотя бы один лотерейный билет, в средняя сумма покупок билетов составит 111 долларов на человека. В целом лотерейные билеты считаются «продуктом рецессии», который продаётся лучше по мере снижения экономического роста. В прошлом году темпы роста ВВП составляли 2%, что является самым низким показателем после кризиса 2009 года, когда отметка составляла 0,8%. Однако правительство считает, что рост продаж лотерейных билетов не связан с экономикой и объясняет его увеличением количества точек продаж лотерейных билетов и полномасштабным началом продаж через Интернет.