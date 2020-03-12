Палата представителей Конгресса США призвали решить проблему работников военного контингента в РК

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Члены Палаты представителей Конгресса США указали на необходимость решить проблему отправки в неоплачиваемый отпуск южнокорейских работников американских баз на юге Корейского полуострова. Ранее американская сторона объявила о таком решении в связи с тем, что сторонам пока не удалось договориться по очередному соглашению о распределении совместных военных расходов (SMA). 11 марта депутаты Ами Бера и Тед Йохо направили письма с вышеуказанным содержанием госсекретарю США Майклу Помпео и главе Пентагона Марку Эсперу. Они поддержали позицию о необходимости увеличения доли таких союзников как РК в совместных военных расходах. Одновременно депутаты подчеркнули, что отправка южнокорейских работников в неоплачиваемый отпуск может нанести значительный удар по боеготовности американского военного контингента в РК. Указывается, что в условиях наличия общих угроз в лице эпидемии COVID-19 и КНДР США должны более продуманно подходить к мерам, которые могут усугубить соответствующие риски. Поэтому следует изыскать средства на выплату зарплат рабочим контингента в РК.