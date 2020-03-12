Количество заражённых вирусом COVID-19 в РК достигло 7.869 человек

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По состоянию на полночь 12 марта в РК подтверждены 7.869 случаев заражения вирусом COVID-19. Как сообщили в Корейском центре контроля и профилактики заболеваний, в течение суток 11 марта выявлены 114 новых случаев заражения, в том числе 81 в городе Тэгу и провинции Кёнсан-Пукто. Прирост числа инфицированных сократился вдвое по сравнению с показателем предыдущих суток. В Сеуле зафиксированы 19 новых случаев, в провинции Кёнгидо - 3. С момента обнаружения вируса в РК умерли 67 человек, в том числе 6 человек - за минувшие сутки. Последний из скончавшихся - 82-летний мужчина, находившийся в больнице в муниципальном округе Пундан-гу провинции Кёнгидо. Также стало известно, что скончался гражданин Монголии, находившийся с 25 февраля на лечении в больнице Мёнчжи в г. Кояне. 333 человека полностью выздоровели и выписаны из медицинских учреждений, в том числе, 45 – за минувшие сутки.