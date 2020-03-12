Экспортные компании РК обеспокоены

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Семь из десяти южнокорейских малых и средних экспортных компаний выражают опасения, что ограничения на въезд из РК, введённые разными странами в связи с эпидемией вируса COVID-19, отрицательно повлияют на отечественный экспорт. По результатам опроса, проведённого Корейской федерацией малого и среднего бизнеса среди 312 компаний, под наибольшим влиянием окажутся поставки продукции в Японию, Китай, Вьетнам и США. Среди причин возможного ущерба экспорту озвучиваются такие факторы, как снижение возможностей по получению заказов из-за отмены зарубежных выставок и ограничение деловой активности за рубежом. Отмечаются также расторжения контрактов по причине сбоев в поставках сырья и запчастей, а также снижение экспорта вследствие ухудшения имиджа южнокорейской продукции. 40% респондентов считают, что в этом году экспорт может сократиться от 10 до 30%. Если ограничительные меры продлятся более полугода, то около 80% малых и средних экспортных компаний столкнутся с большими трудностями.