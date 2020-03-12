Ротация контингента «Ханпит» в Южном Судане отложена в связи с распространением COVID-19

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Министерство обороны РК через ООН получило официальный запрос от Южного Судана о приостановке отправки корейских миротворцев в эту страну в связи с риском распространения COVID-19. Изначально отправка 12-й смены контингента «Ханпит» была запланирована на 9 марта. Но незадолго до этого по просьбе местных властей ротация была отложена. В министерстве обороны РК рассматривалась возможность переноса отправки военных на конец марта, однако в связи с новым запросом данные планы могут быть отложены на неопределённый срок. Несмотря на то, что на данный момент Южный Судан не ввёл официальный запрет на въезд иностранцев из РК, на деле въезд южнокорейских миротворцев ограничен. В то же время Ливан запретил въезд всем иностранцам, посетившим РК, Китай и Италию, но разрешил въезд миротворцам ООН. Южнокорейский воинский контингент «Ханпит» находится в Южном Судане с 2013 года в составе миротворческих сил ООН, где оказывает гуманитарную помощь и участвует в восстановлении разрушенных дорог и аэродромов.