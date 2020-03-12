РК расширит список стран, подпадающих под специальную процедуру въезда

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В связи с распространением вируса COVID-19 в Европе правительство РК приняло решение с 15 марта расширить список стран, прибывающие из которых проходят специальную процедуру проверки. 12 марта в ходе очередного брифинга представитель Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами заявил, что в список стран, на которые распространяется данный режим въезда, добавлены Франция, Германия, Испания, Великобритания и Нидерланды. До этого специальную процедуру проходили прибывающие из Китая, Гонконга, Макао, Японии, Италии и Ирана. При этом данная мера касается не только иностранцев, но и граждан РК, бывавших в этих странах и регионах. Все они проходят в аэропорту проверку температуры, а также заполняют анкету о состоянии здоровья. Далее необходимо указать адрес пребывания в РК и действующие контакты, а также установить на телефон приложение, позволяющее определять симптомы вируса.