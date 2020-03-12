США сглаживают позицию по ответственности режима КНДР за нарушения прав человека

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11 марта госдепартамент США выпустил доклад о соблюдении прав человека в мире в 2019 году. На этот раз, как и в прошлом году, в документе не изложена прямая оценка ответственности политического режима КНДР за ситуацию с правами человека на Севере. Два года назад в 2017 году в докладе подчёркивалось, что население КНДР столкнулось с грубыми нарушениями своих прав со стороны правительства. Но в докладе за 2018 год такого содержания уже не было. Судя по всему, госдеп сглаживает свою позицию по этому вопросу, учитывая острую реакцию КНДР на данную тему, а также состояние застоя в переговорах Пхеньяна и Вашингтона по денуклеаризации. Между тем, в нынешнем докладе указывается, что Север не предоставил каких-либо объяснений по инциденту с американским студентом Отто Уормбиером, который скончался после 17 месяцев нахождения в заключении в КНДР в 2016-2017 годах.