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Политика

Президент РК призвал не терять надежды на успех в борьбе с вирусом COVID-19

Write: 2020-03-13 09:36:07Update: 2020-03-13 09:44:28

Президент РК призвал не терять надежды на успех в борьбе с вирусом COVID-19

Photo : YONHAP News

Президент РК Мун Чжэ Ин призвал жителей страны не терять надежды в борьбе против вируса COVID-19. Вирус представляет собой серьёзную угрозу, хотя вся страна прилагает усилия к сдерживанию его распространения. Он может нанести удар по южнокорейской и мировой экономике,- написал в четверг в своих аккаунтах в социальных сетях южнокорейский лидер. «Нам необходим «вирус надежды», который поможет справиться с COVID-19. Мы должны победить «вирус тревоги», который распространяется в виде инфекции,- написал Мун Чжэ Ин. Он призвал работников здравоохранения приложить максимум усилий в борьбе с вирусом, предупредив, что для полной его ликвидации может понадобиться время. В тот же день глава государства посетил больницу в городе Чхонане провинции Чхунчхон-Намдо, где находятся на лечении пациенты с вирусом COVID-19 из города Тэгу. Он выразил благодарность медицинскому персоналу за работу. Это был второй визит Мун Чжэ Ина в медицинское учреждение, где проходят лечение инфицированные вирусом COVID-19. На прошлой неделе он побывал в военном госпитале в городе Тэчжоне.
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