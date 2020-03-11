Правительство РК рекомендует перевести госслужащих на гибкий график работы

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В рамках усилий по борьбе с вирусом COVID-19 правительство РК порекомендовало госслужащим перейти на гибкий рабочий график, подразумевающий работу удалённо или в офисах по графику. Руководители учреждений должны составить расписание работы таким образом, чтобы в офисах одновременно находилось минимальное число сотрудников. Для этого рекомендовано ввести гибкий график начала и окончания работы, а также обеденного перерыва. В каждой организации должен быть назначен ответственный, который два раза в день будет проверять наличие у сотрудников симптомов COVID-19. Рекомендовано минимизировать личные контакты, заменив их по возможности встречами в режиме онлайн. При этом госслужащие руководящих рангов, от менеджера и выше, продолжат работу в офисах в обычном режиме. По состоянию на четверг, вирус подтверждён у 23-х госслужащих, в том числе, у 13-ти сотрудников министерства морского и рыбного хозяйства, работающих в правительственном комплексе в городе Сэчжоне.