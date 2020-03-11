Кан Гён Хва: Ограничения на въезд, введённые Сеулом и Токио, «качественно отличаются»

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Ограничения на въезд из Японии, введённые Сеулом из-за опасений распространения вируса COVID-19, «качественно отличаются» от мер иммиграционного контроля, принятых Токио в отношении Сеула. Об этом заявила в четверг в интервью телерадиокомпании KBS министр иностранных дел РК Кан Гён Хва. Она напомнила о 14-дневном карантине, установленном японскими властями в отношении въезжающих в Японию из РК. Токио приостановил также программу безвизового въезда для южнокорейских граждан, предложил им соблюдать режим карантина в определённых местах в течение двух недель и воздерживаться от использования общественного транспорта. В ответ Сеул также приостановил 90-дневную программу безвизового въезда для японских граждан и ввёл специальную процедуру въезда, включая проверку температуры и заполнение анкеты о состоянии здоровья. Коснувшись отмены безвизового режима для граждан Японии, Кан Гён Хва пояснила, что это ответ на действия Токио. Если Токио ввёл обязательный 14-дневный карантин, то Сеул лишь рекомендует соблюдать карантин добровольно. «Это качественно иное», - подчеркнула глава южнокорейского МИД, оценив иммиграционные меры в отношении японских граждан как «сдержанные и принципиальные».