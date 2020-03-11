КНДР может испытать межконтинентальную баллистическую ракету, представляющую угрозу США

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Недавние испытания ракетных двигателей показывают, что Пхеньян может быть готов испытать более совершенную, чем имеющиеся, межконтинентальную баллистическую ракету, которая представляет угрозу США. Об этом заявил генерал Терренс О'Шонесси, глава Северного командования США и Командования воздушно-космической обороны Северной Америки. Он дал оценку военной мощи Северной Кореи в письменном заявлении Подкомитету по вооружённым силам Палаты представителей Конгресса США перед началом слушаний о приоритетах противоракетной обороны на 2021 финансовый год. Он напомнил, что ранее Северная Корея испытала две ракеты, способные нанести удар по Северной Америке, а после последнего испытания МБР в ноябре 2017 года северокорейский лидер назвал завершённым этап разработок программы стратегического оружия. Он пообещал начать серийное производство и развёртывание новых систем вооружений. В прошлом году Северная Корея провела испытания нескольких новых ракетных систем малой дальности и продемонстрировала прогрессивные технологии, которые могут быть использованы в стратегическом оружии,- отметил Терренс О'Шонесси.