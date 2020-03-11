Экспортные цены в РК в феврале выросли на 1,2%

Экспортные цены в РК в феврале незначительно выросли по сравнению с предыдущим месяцем, главным образом, из-за ослабления национальной валюты по отношению к доллару. Как сообщили в пятницу в Банке Кореи, индекс экспортных цен в пересчёте на корейские воны составил в прошлом месяце 97,90, что на 1,2% выше по сравнению с январским показателем. Между тем, в годовом исчислении индекс понизился на 1,8%. Индекс экспортных цен в иностранной валюте составил в прошлом месяце 92,93, снизившись на 1,1% по сравнению с январём и на 7,2% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Индекс цен на сельскохозяйственные товары в пересчёте на корейские воны вырос на 2,3%, а индекс промышленных товаров - на 1,2% по сравнению с предыдущим месяцем.