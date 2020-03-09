Торги на фондовом рынке РК остановлены из-за резкого падения индексов

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Торги на фондовом рынке РК были остановлены в пятницу через несколько минут после их начала из-за роста продаж. Базовый индекс Корейской биржи KOSPI понизился на 107,82 пункта, или 5,87%, составив в 9:30 утра 1.726,51 пункта. За две последние торговые сессии индекс снизился на 6,6%, поскольку инвесторы стараются избавиться от рискованных активов из-за опасений, что быстро распространяющийся вирус COVID-19 может привести к экономической рецессии. На настроения южнокорейских инвесторов повлияли показатели биржи в США. В четверг индекс Dow Jones потерял около 10%. Это максимальное падение с 1987 года. Акции Samsung Electronics подешевели на Корейской бирже на 5,1%, SK hynix - на 5,9%, SK Telecom - на 6,9%, а Hyundai Motor - на 7,7%. Курс корейской валюты составил 1221,05 воны за доллар, снизившись на 14,55 вон по сравнению с курсом закрытия биржи в четверг. Аналитики считают, что отсутствие ясности в связи с запланированными в США мерами по смягчению влияния вируса COVID-19 на экономику и его быстрого распространения по всему миру, по-видимому, ещё больше ухудшит ситуацию на финансовых рынках. Ещё одним фактором, влияющим на настроения инвесторов, является объявление Всемирной организацией здравоохранения пандемии вируса COVID-19.