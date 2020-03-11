Число подтверждённых случаев заражения вирусом COVID-19 – 7.979¸ увеличившись за сутки на 110

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Число заражённых вирусом COVID-19 по состоянию на полночь 13 марта составило в РК 7.979 человек¸ увеличившись за минувшие сутки на 110 человек. Это минимальное суточное количество новых случаев заражения более чем за две недели, сообщили в Корейском центре контроля и профилактики заболеваний. Замедление темпов роста заболеваемости свидетельствует об эффективности мер, принимаемых органами здравоохранения. 61 новый случай заболевания выявлен в городе Тэгу, 4 - в провинции Кёнсан-Пукто, которые являются основными очагами инфекции. На их долю приходится порядка 90% общего числа подтверждённых случаев заболевания. С момента появления вируса в РК умерли 67 человек. Это в основном пожилые пациенты с сопутствующими хроническими болезнями. С момента начала эпидемии 510 человек полностью вылечились и выписаны из медицинских учреждений, в том числе, 177 – за минувшие сутки.