Чон Сэ Гюн: Город Тэгу и провинция Кёнсан-Пукто могут быть объявлены зоной бедствия

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15 марта будет принято решение, объявлять ли город Тэгу и прилегающую к нему провинцию Кёнсан-Пукто зоной бедствия. Об этом сообщил премьер-министр РК Чон Сэ Гюн, выступая в пятницу на чрезвычайном совещании в городе Тэгу. Он сообщил, что консультировался по этому вопросу с президентом страны Мун Чжэ Ином. Премьер-министр отметил, что борьба с вирусом COVID-19 вышла за пределы Тэгу и провинции Кёнсан-Пукто, приобретя общенациональные масштабы и являясь глобальной проблемой. При этом очаг инфекции, подобный религиозной секте Синчхончжи или колл-центру в Сеуле, может возникнуть в любое время и в любом месте. Придание вирусу COVID-19 статуса пандемии означает, что существует серьёзная угроза новых случаев заражения из-за рубежа, поэтому следует усилить карантинные меры,- подчеркнул Чон Сэ Гюн.