В случае необходимости правительство примет меры по стабилизации финансового рынка

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Правительство будет быстро и чётко осуществлять меры по стабилизации финансового рынка, если сочтёт такие меры необходимыми. Об этом заявил первый заместитель министра планирования и финансов РК Ким Ён Бом в ходе состоявшейся в пятницу встречи с финансовыми экспертами. Она была посвящена растущей неопределённости на мировом и внутреннем финансовых рынках. Если мировые финансовые рынки будут продолжать подвергаться ударам, финансовая система РК может столкнуться с серьёзным бременем,- отметил Ким Ён Бом. Он также выразил обеспокоенность тем, что экономические последствия вспышки вируса COVID-19 будут ощущаться на протяжении длительного времени. Правительство расценивает нынешнюю ситуацию как серьёзную угрозу, которая соразмерна кризису, тщательно контролируя финансовую систему страны,- подчеркнул замминистра планирования и финансов.