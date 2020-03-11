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В случае необходимости правительство примет меры по стабилизации финансового рынка

Write: 2020-03-13 14:01:15Update: 2020-03-13 14:02:13

В случае необходимости правительство примет меры по стабилизации финансового рынка

Photo : YONHAP News

Правительство будет быстро и чётко осуществлять меры по стабилизации финансового рынка, если сочтёт такие меры необходимыми. Об этом заявил первый заместитель министра планирования и финансов РК Ким Ён Бом в ходе состоявшейся в пятницу встречи с финансовыми экспертами. Она была посвящена растущей неопределённости на мировом и внутреннем финансовых рынках. Если мировые финансовые рынки будут продолжать подвергаться ударам, финансовая система РК может столкнуться с серьёзным бременем,- отметил Ким Ён Бом. Он также выразил обеспокоенность тем, что экономические последствия вспышки вируса COVID-19 будут ощущаться на протяжении длительного времени.  Правительство расценивает нынешнюю ситуацию как серьёзную угрозу, которая соразмерна кризису, тщательно контролируя финансовую систему страны,- подчеркнул замминистра планирования и финансов. 
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