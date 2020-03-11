Президент РК призвал принять «беспрецедентно серьёзные» меры поддержки экономики

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Для противодействия экономическим последствиям распространения вируса COVID-19 должны быть приняты «беспрецедентно серьёзные» меры. Об этом президент РК Мун Чжэ Ин заявил в пятницу на совещании с министрами экономического блока и главой Банка Кореи. Его участники доложили главе государства о ситуации в экономике в целом и на финансовом рынке, на который оказали влияние опасения по поводу глобального распространения COVID-19. Как сообщил журналистам представитель администрации президента Кан Мин Сок, глава государства охарактеризовал нынешнюю ситуацию как «чрезвычайную», которую невозможно сравнить ни с эпидемией ближневосточного респираторного синдрома MERS в 2015 году, ни с эпидемией атипичной пневмонии в 2003 году. Именно поэтому необходимы «беспрецедентные» меры. Коснувшись ограничений на поездки южнокорейских граждан в зарубежные страны в связи со вспышкой COVID-19, Мун Чжэ Ин дал указание найти возможность сделать исключения для бизнесменов с медицинскими сертификатами. В совещании приняли участие вице-премьер, министр планирования и финансов Хон Нам Ги, министр промышленности, торговли и энергетики Сон Юн Мо, председатель финансового комитета Ын Сон Су, управляющий Банком Кореи Ли Чжу Ёль.