13 марта главный индекс Корейской биржи KOSPI понизился на 3,43%

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По итогам торгов 13 марта главный индекс Корейской биржи KOSPI составил 1.771,44 пункта, понизившись на 62,89 пункта или 3,43% по сравнению с предыдущими торгами. В начале торговой сессии он понизился на 111,65 пункта или 6,09% из-за того, что инвесторы продолжали активно избавляться от рискованных активов, опасаясь экономической рецессии в результате быстрого распространения вируса COVID-19. Торги были временно приостановлены. В течение дня KOSPI опускался ниже психологически важной отметки 1690 пунктов. Индекс биржи акций высокотехнологичных компаний KOSDAQ составил по итогам торгов 524,00 пункта, понизившись на 39,49 пункта или 7,01% по сравнению с торгами 12 марта. Курс национальной валюты составил на момент закрытия биржи 1219,3 воны за доллар, снизившись на 12,8 воны по сравнению с четвергом.