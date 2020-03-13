Город Тэгу и три региона провинции Кёнсан-Пукто объявлены специальными зонами бедствия

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Президент РК Мун Чжэ Ин объявил в воскресенье специальными зонами бедствия город Тэгу и три региона провинции Кёнсан-Пукто – город Кёнсан, а также уезды Чхондо-гун и Понхва-гун. Они больше других пострадали от распространения вируса COVID-19. Правительство впервые присвоило отдельным районам страны статус специальных зон бедствия по причинам, не связанным с природными катастрофами. Ранее города Тэгу и Кёнсан, а также уезд Чхондо-гун были объявлены зонами особого управления. Регионам, объявленным специальными зонами бедствия, за счёт бюджета возмещаются 50% расходов, необходимых для возмещения ущерба. Пострадавшие получат прямую государственную поддержку в виде единовременных пособий и льгот на оплату коммунальных услуг и государственного медицинского страхования. Как заявил премьер-министр РК Чон Сэ Гюн, объявив ряд регионов страны специальными зонами бедствия, правительство страны подтвердило решимость как можно быстрее преодолеть на государственном уровне кризис в городе Тэгу и провинции Кёнсан-Пукто. На долю названных регионов приходятся более 80% подтверждённых случаев заражения вирусом COVID-19 и около 90% смертельных исходов. Региональной экономике причинён существенный ущерб.