Представители президентов РК и США обсудили противодействие распространению вируса COVID-19

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Начальник управления национальной безопасности администрации президента РК Чон Ый Ён и советник президента США по вопросам национальной безопасности Роберт О'Брайен в ходе состоявшегося в воскресенье телефонного разговора обсудили вопросы совместной борьбы с распространением вируса COVID-19. Чон Ый Ён напомнил о предложении южнокорейского президента Мун Чжэ Ина провести специальную видеоконференцию лидеров Большой двадцатки для обсуждения совместных мер противодействия вирусу и попросил О'Брайена передать данное предложение президенту США Дональду Трампу. Мун Чжэ Ин предложил идею проведения видеоконференции в ходе состоявшегося в начале прошлой недели телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Южнокорейский лидер подчеркнул необходимость сотрудничества в областях здравоохранения, экономики и финансов в рамках Большой двадцатки. О'Брайен назвал предложение Мун Чжэ Ина хорошим. Южнокорейское правительство также предлагает провести подобную видеоконференцию в рамках АСЕАН+3.