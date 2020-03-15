Правительство РК рассматривает перенос начала учебного года на начало апреля

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Правительство РК рассматривает возможность переноса начала учебного года на начало апреля из-за опасений распространения вируса COVID-19. Учебный год в детских дошкольных учреждениях, начальных, средних и старших школах должен был начаться 2 марта, но его начало откладывалось дважды – сначала до девятого, а затем до 23-го марта. Однако родители учеников и объединения учителей просят правительство вновь отложить его начало на одну-две недели, поскольку большие группы людей, которые проводят много времени в закрытых помещениях, уязвимы для инфекции. Если правительство примет решение о переносе, учебный год в южнокорейских школах впервые в истории страны начнётся в апреле. В 2015 году из-за эпидемии ближневосточного респираторного синдрома его начало было изменено только в некоторых регионах.