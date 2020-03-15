Глава МИД РК обсудила меры противодействия вирусу COVID-19 с коллегами из пяти стран

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Министр иностранных дел РК Кан Гён Хва обсудила вопросы сотрудничества в борьбе с распространением вируса COVID-19 с коллегами из пяти стран. В телефонной конференции, состоявшейся в воскресенье вечером (по корейскому времени) приняли участие министры иностранных дел Канады - Франсуа-Филипп Шампань, Германии - Хейко Маас, Бразилии - Эрнесто Энрике Фрага Араужо, Италии - Луиджи Ди Майо и Австралии - Марис Пейн. Как сообщили в министерстве иностранных дел РК, инициатором конференции стала Канада. Главы МИД пришли к единому мнению о необходимости многосторонних, региональных и двусторонних усилий в тесном контакте друг с другом, поскольку вирус COVID-19 можно победить только в рамках международного сотрудничества. Кан Гён Хва вновь призвала страны мира воздерживаться от введения чрезмерных ограничений на въезд, поскольку это может привести к закрытию границ и сокращению экономических контактов,- отмечается в пресс-релизе южнокорейского МИД.