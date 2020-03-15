Премьер-министр РК призвал Национальное собрание утвердить дополнительный бюджет

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Премьер-министр РК Чон Сэ Гюн призвал депутатов Национального собрания незамедлительно утвердить законопроект о дополнительном бюджете в размере 11 трлн 700 млрд вон или 9 млрд 600 млн долларов. В настоящее время он находится на рассмотрении депутатов. Правительство будет принимать решения о дальнейших действиях в зависимости от экономической ситуации,- заявил Чон Сэ Гюн в ходе состоявшейся в воскресенье встречи с министрами экономического блока. 4 марта правительство обнародовало дополнительный бюджет для минимизации ущерба экономике от глобального распространения вируса COVID-19. Чон Сэ Гюн сказал, что пострадавшим компаниям будут предоставлены налоговые вычеты. Кроме того, правительство будет прилагать усилия для решения проблемы зарубежных поездок представителей деловых кругов, поскольку ряд стран фактически закрыли свои границы для граждан РК.