Число новых случаев заражения вирусом COVID-19 в РК продолжает снижаться

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Число заражённых вирусом COVID-19 по состоянию на полночь 16 марта составило в РК 8.236 человек¸ увеличившись за сутки на 74 человека. Количество новых случаев заражения неуклонно снижается, и второй день подряд оно не превышет ста человек, сообщили в Корейском центре контроля и профилактики заболеваний. Замедление ежедневных темпов роста новых случаев заболевания свидетельствует об эффективности мер, принимаемых органами здравоохранения. 35 новых случаев заболевания выявлены в городе Тэгу, 7 – в провинции Кёнсан-Пукто. Эти два региона по-прежнему остаются основными очагами инфекции. 6 инфицированных выявлены в Сеуле, 20 – в провинции Кёнгидо, по одному в городах Пусане и Сэчжоне. С момента появления вируса в РК умерли 76 человек, в том числе, один за минувшие сутки. С момента начала эпидемии 1.137 человек полностью вылечились и выписаны из медицинских учреждений, в том числе, 303 – за минувшие сутки.