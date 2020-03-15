Через 8 лет действия соглашения о свободной торговле между РК и США двусторонний товарооборот увеличился на 32%

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Объем торговли между РК и США составил в прошлом году 135 млрд 200 млн долларов. Это на 32% больше, чем в 2012 году, когда вступило в силу двустороннее соглашение о свободной торговле, сообщили в воскресенье в министерстве промышленности, торговли и энергетики РК. В прошлом году двусторонний товарооборот увеличился на 2,7% в годовом исчислении. Это благоприятный показатель, если учесть, что общий объём внешней торговли РК сократился за тот же период на 8,3%. Экспорт сократился на 10% из-за растущего торгового протекционизма в сочетании с падением цен на полупроводники, которые являются основным экспортным товаром РК. Между тем, южнокорейский экспорт в США увеличился на 0,9% благодаря росту поставок автомобилей и полупроводников. Объём американских инвестиций в южнокорейскую экономику, составил в прошлом году 6 млрд 840 млн долларов, увеличившись на 16,4% в годовом исчислении.