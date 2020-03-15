Корейская биржа открылась снижением основных индексов

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Корейская биржа открылась в понедельник снижением из-за беспокойства инвесторов по поводу воздействия вируса COVID-19 и решения Федеральной резервной системы США снизить ключевую процентную ставку до диапазона от 0 до 0,25%. Базовый индекс KOSPI через 15 минут после начала торгов понизился на 15,18 пункта, или 0,86%, составив 1.756,26 пункта. Акции Samsung Electronics подешевели на 0,5%, SK hynix - на 0,48%, LG Electronics - на 0,57%, Hyundai Motor - на 1,03%, Kia Motors - на 1,73%. Между тем, акции фармацевтических компаний подорожали: Samsung BioLogics - на 0,66%, Celltrion – на 1,17%, Hanmi Pharmaceutical - 1,04%. Курс национальной валюты на момент открытия биржи составил 1.215,75 воны за доллар, понизившись на 3,55 воны по сравнению с курсом закрытия предыдущей торговой сессии 13 марта.