Правительство РК поможет частным компаниям уменьшить ущерб от распространения вируса COVID-19

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Правительство РК окажет помощь частным компаниям в минимизации ущерба от распространения вируса COVID-19, в первую очередь, в плане сохранения уровня занятости. Как сообщили в понедельник в министерстве труда и занятости, первоочередную поддержку получат отрасли туризма, гостиничного бизнеса, транспортных услуг для туристов и шоу-бизнеса. Реализация программы, рассчитанной на полгода, начинается 16 марта. В случае отправки сотрудников в оплачиваемый отпуск наниматель получит до 90% затрат на выплату зарплаты. Ранее этот показатель составлял 75%. При этом предел суммы субсидий повышен с 54 до 57 долларов в сутки. Сроки погашения кредитов увеличены. По состоянию на конец января, объектами программы поддержки являются 13.800 компаний и 171 тыс. работающих. Правительство намерено принять все возможные меры для минимизации ущерба частному бизнесу от распространения вируса COVID-19.