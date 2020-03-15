В РК сокращается разница уровней поддержки правящих и оппозиционных сил

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Менее чем за месяц до парламентских выборов, которые состоятся 15 апреля, разница уровней поддержки правящих и оппозиционных сил сокращается, а доля тех, кто не поддерживает какую-либо партию, растёт. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого агентством Realmeter с 9 по 13 марта среди 2.514 южнокорейцев старше 18 лет. Как оказалось, правящую Демократическую партию Тобуро поддерживают 41,5% опрошенных, что на 0,2% меньше, чем неделю назад. Уровень поддержки Объединённой партии будущего, основной оппозиционной силы, повысился за тот же период на 0,9%, составив 32,1%. Доля тех, кто не поддерживает какую-либо партию, повысилась на 1,2%, составив 10,9% опрошенных. Рейтинг одобрения Партии справедливости составил 4,3%, понизившись на 0,6%. Уровень поддержки Народной партии понизился на 0,8% до 3,9%. Статистическая погрешность при обработке данных составляет ±2% при уровне достоверности 95%.