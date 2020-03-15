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Политика

РК надеется, что лидеры Большой двадцатки обсудят в ходе видеоконференции широкий круг вопросов

Write: 2020-03-16 15:48:36Update: 2020-03-16 15:51:05

РК надеется, что лидеры Большой двадцатки обсудят в ходе видеоконференции широкий круг вопросов

Photo : YONHAP News

РК надеется, что лидеры стран Большой двадцатки обсудят в ходе видеоконференции вопросы международного сотрудничества в преодолении экономических кризисов, а не только поделятся опытом  борьбы с вирусом COVID-19. Об этом заявил в понедельник представитель администрации президента РК Кан Мин Сок.  Он напомнил, что идею проведения специальной видеоконференции лидеров Большой двадцатки для обсуждения совместных мер противодействия вирусу COVID-19 президент РК Мун Чжэ Ин высказал в ходе состоявшегося на прошлой неделе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Начальник управления национальной безопасности администрации президента РК Чон Ый Ён затрагивал этот вопрос в телефонном разговоре с советником президента США по национальной безопасности Робертом О'Брайеном, попросив передать данное предложение Дональду Трампу. 
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