РК надеется, что лидеры Большой двадцатки обсудят в ходе видеоконференции широкий круг вопросов

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РК надеется, что лидеры стран Большой двадцатки обсудят в ходе видеоконференции вопросы международного сотрудничества в преодолении экономических кризисов, а не только поделятся опытом борьбы с вирусом COVID-19. Об этом заявил в понедельник представитель администрации президента РК Кан Мин Сок. Он напомнил, что идею проведения специальной видеоконференции лидеров Большой двадцатки для обсуждения совместных мер противодействия вирусу COVID-19 президент РК Мун Чжэ Ин высказал в ходе состоявшегося на прошлой неделе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Начальник управления национальной безопасности администрации президента РК Чон Ый Ён затрагивал этот вопрос в телефонном разговоре с советником президента США по национальной безопасности Робертом О'Брайеном, попросив передать данное предложение Дональду Трампу.