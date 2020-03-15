Южнокорейские биржевые индексы продолжают снижение

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Южнокорейские биржевые индексы снижаются на протяжении четвёртой торговой сессии подряд из-за опасений инвесторов по поводу экономической рецессии в результате быстрого распространения вируса COVID-19. Базовый индекс Корейской биржи KOSPI понизился на 56,58 пункта, или 3,19% процента, составив 1.714,86 пункта. В течение дня было продано 671 млн акций общей стоимостью 8 трлн 470 млрд вон или 6 млрд 900 млн долларов. На настроения инвесторов повиляло также и то, что Китай обнародовал неутешительные данные об объёме промышленного производства за январь-февраль, который понизился на 13,5% по сравнению с прошлым годом. Стоимость акций Samsung Electronics снизилась на 2,1%, SK hynix - на 2,3%, LG Electronics - на 4%, Hyundai Motor – на 4,93%, Kia Motors - на 6,07%. Курс национальной валюты составил по итогам торгов в понедельник 1226 вон за доллар, понизившись на 6,70 воны по сравнению с предыдущими торгами. Это самый низкий курс корейской воны со 2 марта 2016 года.