Президент РК призвал усилить карантинные меры в столичном регионе

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РК вступила в чрезвычайно важный этап распространения вируса COVID-19 в Сеуле, Инчхоне и провинции Кёнгидо. Об этом заявил президент РК Мун Чжэ Ин, выступая в понедельник на заседании по вопросам борьбы с вирусом, которое состоялось в столичной мэрии. Он подчеркнул, что правительство будет и впредь наращивать усилия в борьбе с вирусом. В последние несколько дней в городе Тэгу и провинции Кёнсан-Пукто, основных очагах инфекции, наблюдается сокращение числа инфицированных. В то же время несколько новых очагов инфекции зафиксировано в столичном регионе с населением около 25 млн человек, в частности, в колл-центре, интернет-кафе, церкви и больнице,- напомнил глава государства. Он подчеркнул, что все успехи, достигнутые в борьбе с вирусом, могут быть сведены к нулю, если в столичном регионе произойдёт вспышка заболевания. В этой связи приобретает особую важность создание единой карантинной системы столичного региона на основе сотрудничества правительства страны и местных органов власти.