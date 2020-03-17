Вопросы укрепления экономики в условиях пандемии COVID-19 будет решать чрезвычайный экономический совет

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Президент РК Мун Чжэ Ин предложил создать чрезвычайный экономический совет, который будет решать вопросы укрепления отечественной экономики в условиях пандемии вируса COVID-19. Выступая во вторник на заседании кабинета министров, глава государства отметил, что правительство примет мощные контрмеры против возможных экономических последствий глобального распространения COVID-19, которые могут быть более серьёзными, чем первоначально ожидалось. Он охарактеризовал текущую ситуацию как «комбинированный кризис», который затронул реальную экономику, финансовый рынок и потребление, резко ослабив спрос и предложение. Президент подчеркнул, что чрезвычайный экономический совет станет опорным пунктом реагирования на экономический кризис наряду с Центральным штабом по противодействию чрезвычайным ситуациям во главе с премьер-министром Чон Сэ Гюном. Он напомнил, что в пакет стимулирования экономики входят дополнительный бюджет и снижение учётной ставки Банка Кореи. Причём «дополнительный бюджет - это не конец, а начало», - сказал глава государства. Он отметил, что в зависимости от ситуации может возникнуть необходимость в принятии второго дополнительного бюджета. Первое заседание чрезвычайного экономического совета состоится 19 марта под председательством президента страны Мун Чжэ Ина.