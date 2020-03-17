Администрация провинции Кёнгидо ограничила деятельность религиозных общин для противодействия вирусу COVID-19

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Администрация провинции Кёнгидо на период с 17 по 29 марта ограничила деятельность религиозных общин из-за опасений дальнейшего распространения вируса COVID-19. Поскольку 71 подтверждённый случай заражения связан с религиозными учреждениями, и эта цифра увеличивается, все приходы обязаны до начала службы проводить внешний осмотр прихожан на наличие симптомов заболевания, таких как лихорадка. Кроме того, в помещениях для богослужений необходимо находиться в масках, а расстояние между прихожанами должно составлять не менее двух метров. Все прихожане должны оставлять свои контактные данные. В случае невыполнения распоряжений властей деятельность приходов может быть приостановлена, либо на них может быть наложен штраф на сумму до 3 млн вон или порядка 2,5 тыс. долларов. Если религиозная община станет очагом инфекции из-за невыполнения распоряжений, она будет нести расходы, связанные с дезинфекцией и лечением больных. С одной из церквей в Соннаме провинции Кёнгидо связаны 49 случаев заражения вирусом COVID-19.