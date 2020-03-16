Депутаты Национального собрания РК приняли дополнительный бюджет

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17 марта, в последний день внеочередной сессии Национального собрания РК, парламентарии приняли проект дополнительного бюджета в размере 11,7 трлн вон или 9 млрд 600 млн долларов по нынешнему курсу. Правящая и оппозиционные партии пришли к договорённости о сохранении заложенной суммы при условии сокращения размера других бюджетов. Было принято решение об увеличении денежной помощи провинции Кёнсан-Пукто и городу Тэгу более чем на 800 млн долларов. Средства будут направлены на поддержку пострадавших торговых точек, снижение расходов на электричество мелких предпринимателей, сокращение расходов на медицинскую страховку. Более 1,6 млрд долларов будут выделены в помощь индивидуальным предпринимателям и представителям слоёв населения с низким доходом по всей стране. Помимо этого, были добавлены статьи расходов на производство медицинских масок и увеличение количества палат с отрицательным давлением. Между тем, депутаты договорились о сокращении размера средств, выделяемых для решения менее важных на сегодняшний день вопросов. К их числу относятся помощь при дополнительном найме на работу молодых работников, денежный возврат при покупке высокоэффективной домашней техники и другие. Объём субсидий по этому пункту был сокращён более, чем на 566 млн долларов.