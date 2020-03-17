Министры обороны РК и Эстонии провели телефонные переговоры

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Министр обороны РК Чон Гён Ду и его эстонский коллега Юри Луйк во вторник провели телефонные переговоры. Стороны обсудили ситуацию вокруг коронавируса COVID-19 в РК, Эстонии и Европе, а также обменялись мнениями о мерах недопущения дальнейшего распространения инфекции, - сообщают в пресс-службе южнокорейского оборонного ведомства. В ходе переговоров Чон Гён Ду заявил, что РК открыто и оперативно предоставляет гражданам достоверную информацию о ситуации в стране. Он также рассказал об участии военных в борьбе с вирусом. В свою очередь, Юри Луйк выразил беспокойство в связи с увеличением числа инфицированных в Европе и высоко оценил действия правительства и министерства обороны РК. Министры также обсудили вопросы оборонной промышленности и укрепления сотрудничества в сфере кибербезопасности. Юри Луйк в феврале планировал посетить Сеул с рабочим визитом, который в последствии был отложен. В итоге стороны провели телефонные переговоры.