Часть южнокорейского контингента «Ханпит» в Южном Судане вернётся на родину

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Часть южнокорейского миротворческого контингента «Ханпит», действующего в Южном Судане, вернётся на родину. Об этом 18 марта сообщил представитель правительства. По плану к 25 марта из 270 военнослужащих 11-й смены контингента в РК вернутся 150 человек, ещё 60 военнослужащих – в начале апреля. В Южном Судане останутся только 60 южнокорейских миротворцев для выполнения основных функций. Представитель оборонного ведомства РК сообщил, что пока ещё не решен вопрос об отправке в Южный Судан очередной 12-й смены контингента «Ханпит». Он добавил, что стороны обсуждают этот вопрос по дипломатическим каналам. Изначально очередная ротация контингента была запланирована на 9 марта. Но незадолго до этого ротация была отложена, поскольку министерство обороны РК через ООН получило официальный запрос от Южного Судана о приостановке отправки корейских миротворцев в эту страну в связи с риском распространения COVID-19. Решение о возвращении части контингента «Ханпит» на родину принято в целях гарантировать право голоса военнослужащих на всеобщих парламентских выборах, намеченных на 15 апреля. Южнокорейское правительство стремится завершить полную ротацию контингента в Южном Судане до выборов, чтобы позволить всем военнослужащим 11-й смены принять участие в выборах. «Ханпит» находится в Южном Судане с 2013 года в составе миротворческих сил ООН, где оказывает гуманитарную помощь и участвует в восстановлении местной инфраструктуры.