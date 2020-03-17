РК заняла 25-ое место в рейтинге экономической свободы

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РК заняла 25 место в рейтинге экономически свободных стран за 2020 год, поднявшись на четыре ступени с 29-го места в прошлом году. Об этом свидетельствует опубликованный в среду отчёт американского фонда Heritage Foundation. Он определяет уровень экономической свободы в 180 странах мира. Общая оценка РК составила 74 балла – на 1,7 балла больше прошлогоднего показателя. Средняя отметка среди 180 стран - 61,6 балла. В отчёте Heritage Foundation говорится о повышении показателя РК в категории верховенства закона. Однако «хроническая коррупция» подрывает доверие народа к правительству. В качестве стоящих перед президентом Мун Чжэ Ином государственных задач в отчёте указывается решение проблем старения общества, повышение производительности труда и ослабление зависимости национальной экономики от экспорта. Возглавил рейтинг Сингапур, получив 89,4 балла. Затем следуют Гонконг, Новая Зеландия, Австралия и Швейцария. СК заняла последнее – 180-е место, набрав 4,2 балла.