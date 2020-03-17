Исследователи РК и Китая объединяют усилия для разработки лекарства от COVID-19

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Исследователи РК и Китая объединяют усилия для разработки лекарства от вируса COVID-19. В начале марта исследователи института Shanghai Institute of Materia Medica предложили южнокорейским коллегам из больницы университета Ёнсэ провести совместные клинические испытания препарата для борьбы с COVID-19, разработанного шанхайским институтом. Заключив меморандум о взаимопонимании, стороны активно работают над данным проектом. К слову, он является одним из около 100 подобных клинических исследований, проводимых ныне в мире. Только в Китае проводятся более 70 таких исследований. Причём некоторые из них уделяют внимание традиционным лекарственным средствам, в том числе грибам. А в США осуществляется семь проектов под руководством Национальных институтов здравоохранения и фармацевтических компаний. К ним присоединились и специалисты больницы Сеульского государственного университета. В РК пока реализуется только один проект с использованием препарата против СПИДа, известного как Калетра.