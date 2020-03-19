В МИД РК поступают запросы о содействии в борьбе с COVID-19

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В министерство иностранных дел РК поступает множество обращений иностранных государств с просьбой о помощи в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщил высокопоставленный представитель министерства на неофициальном брифинге 18 марта. Не называя конкретных стран, он рассказал, что ежедневно в ведомство обращаются представители различных государств с просьбой поделиться корейским опытом или предоставить наборы тест-систем для диагностики вируса COVID-19. Такие запросы поступают от имени министров и даже премьер-министров, а также президентов, если речь идёт о государствах, где ситуация с эпидемией приобрела очень серьёзный характер или существует высокая вероятность масштабной вспышки. По словам того же представителя МИД, на ближайшее время запланирована видеоконференция между должностными лицами сферы здравоохранения РК и Чили. Запросов на такие видеоконференции поступает настолько много, что корейская сторона не успевает принять их все.