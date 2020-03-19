Посольство США в Сеуле приостановило выдачу виз в связи с распространением COVID-19

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Посольство США в Сеуле объявило, что с 19 марта консульский отдел прекращает выдачу новых виз. Это связано с ограничениями на въезд иностранцев, введёнными правительством США в связи с распространением COVID-19. Ограничения касаются всех стран, в отношении которых были объявлены предупреждения о зарубежных поездках 2, 3 и 4 уровней. К таковым, помимо РК, относятся Япония, Гонконг, Италия, Франция и др. В прошлом году долгосрочные американские визы получили 74 тыс. корейских граждан. Среди них 23 тыс. студентов, 14 тыс. представителей бизнеса, ещё 13 тыс. человек, которые отправились в США для изучения языка или по программам культурного обмена. В посольстве США заявили, что уже выданные визы останутся в силе. В качестве исключения визу можно будет получить при наличии особых обстоятельств, таких как необходимость срочного лечения. Помимо этого, продолжает действовать программа ESTA, позволяющая гражданам РК въезжать в США без визы на срок до 90 суток. Государственный департамент США рассмотрит вопрос о возобновлении выдачи виз в случае снижения масштабов распространения COVID-19.