В РК при посадке в самолёт можно будет предъявлять электронное удостоверение личности

Photo : YONHAP News

С 20 марта в РК авиапассажиры смогут сесть в самолёт, не имея при себе удостоверения личности. Для этого будет достаточно пройти процедуру идентификации через приложение на личном смартфоне. В министерстве сухопутных территорий и транспорта РК сообщается, что новшество коснётся только внутренних рейсов. Приложение «Правительство24» было введено в эксплуатацию министерством административного управления и безопасности. Оно, по сути, позволяет подтвердить личность человека посредством электронного удостоверения. Итак, пассажир отныне может просто показать сотруднику авиакомпании процесс вхождения на свой аккаунт в приложении на смартфоне, оформленном на своё имя. В министерстве сухопутных территорий и транспорта отмечается, что в год на внутренних авиалиниях около 10 тыс. пассажиров не имеют при себе удостоверений личности. Помимо этого, министерство науки и информационно-коммуникационных технологий и Управление полиции работают над тем, чтобы в первом полугодии ввести в эксплуатацию систему электронных водительских прав.