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19 марта в РК начал работу чрезвычайный экономический совет, в котором председательствует президент страны Мун Чжэ Ин. С инициативой о его формировании глава государства выступил ещё 17 марта. Данный орган должен отвечать за вопросы укрепления отечественной экономики в условиях пандемии вируса COVID-19. Совет создаётся впервые с 2008 года, когда страна столкнулась с финансовым кризисом. В ходе первого заседания Мун Чжэ Ин заявил о принятии экстренных мер в виде программы финансовой стабилизации жизни населения с бюджетом в 50 трлн вон или 39 млрд долларов. Это первые меры, направленные на снятие обеспокоенности в финансовой сфере и предотвращение банкротства малых и средних компаний, индивидуальных предпринимателей. Помимо увеличения финансовых субсидий, решено расширить меры продления сроков погашения кредитов, отложить сбор процентов по кредитам для малого и среднего бизнеса, а также индивидуальных предпринимателей. Помимо этого, государство выступает гарантом при выдаче кредитов до 45 тыс. долларов для мелких предпринимателей с уровнем продаж до 77 тыс. долларов в год. Упрощены правила кредитования. Глава государства отметил, что эти меры являются лишь частью необходимого комплекса действий.