Корейцы за рубежом столкнутся с трудностями в вопросе участия в выборах в Национальное собрание

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В связи с ростом числа стран, где целые города закрываются на карантин и вводятся ограничения на передвижение людей, граждане РК, проживающие за рубежом, столкнулись с невозможностью принять участие в апрельских выборах в Национальное собрание. Голосование в самой Корее назначено на 15 апреля, тогда как выборы на зарубежных избирательных участках будут проходить с 1 по 6 апреля. Однако в китайском Ухане, эпицентре вспышки COVID-19, проведение выборов отменено из-за невозможности ввести в город оснащение для избирательных участков в связи с изоляцией города. Также Центральная избирательная комиссия рассматривает вопрос о сокращении шестидневного срока приёма голосов до двух дней в Италии, где до 3 апреля действует ограничение на перемещение. В настоящее время определены 205 зарубежных избирательных участков в 119 странах, а число избирателей - более 171 тыс. человек. Многие неизбежно столкнутся с трудностями в принятии участия в выборах в связи с карантинными мерами. Также стоит вопрос о перевозке избирательных бюллетеней в РК. Их подсчёт будет вестись 15 апреля вместе с бюллетенями, заполненными внутри страны. 26 марта Центральная избирательная комиссия объявит список избирательных участков и сроки голосования для граждан за рубежом с учётом ситуации вокруг COVID-19.