ВОЗ: РК совершила прорыв в проведении тестов на COVID-19

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В ВОЗ корейский опыт масштабного проведения тестов на выявление COVID-19 назвали настоящим прорывом, заявив о том, что принимаются усилия по использованию этого примера в качестве образца для принятия мер в других регионах. 18-го марта генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус в ходе видео-брифинга из штаб-квартиры организации в Женеве подчеркнул, что несмотря на вспышку, начавшуюся в РК месяц назад, страна не сдалась, а оперативно разработала инновационную стратегию диагностирования и расширила лабораторные мощности. Он добавил, что в РК удалось добиться снижения скорости распространения вируса благодаря тщательному отслеживанию лиц, вступавших в контакт с заражёнными, и помещению в карантин людей с подозрением на наличие вируса. Гебрейесус сообщил, что ВОЗ предпринимает меры по применению знаний, извлечённых из опыта таких стран, как Корея, в остальных регионах, находящихся под угрозой. По его словам, спустя два месяца после того, как учёные исследовали генетическую последовательность COVID-19 начались первые испытания вакцины. Многие страны в настоящее время проводят исследования для сравнения ещё не утверждённых методов лечения. Такие страны, как Швейцария, Испания и Франция объявили о своём намерении принять участие в исследованиях. По данным ВОЗ, общее количество заболевших в мире составляет порядка 200 тыс., а число погибших превысило 8 тыс. В Италии эти цифры составили 35 тыс. и 2 тыс. 900 человек соответственно. Число подтвержденных случаев заражения в Европе превысило 90 тыс., превзойдя Китай.