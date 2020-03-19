Чартерный самолёт с 80 гражданами РК, эвакуированными из Ирана, прибыл в международный аэропорт Инчхон

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19 марта в международный аэропорт Инчхон прибыл чартерный самолёт с 80 гражданами РК, эвакуированными из Ирана в связи со вспышкой COVID-19. Утром он вылетел из аэропорта Дубая. Сообщается, что в число пассажиров также входят зарубежные корейцы с иностранным гражданством, члены семей эвакуированных граждан РК. Из-за действующих санкций США в отношении Тегерана самолёт не мог совершить рейс в РК напрямую из Ирана. Иранский самолёт доставил пассажиров из Тегерана в Дубай, где они пересели на самолёт Asiana Airlines. Все пассажиры должны пройти обследование в учебно-тренировочном центре KOICA в городе Соннаме провинции Кёнгидо, специально переоборудованном для проведения диагностики COVID-19. Тех, у кого будет выявлен вирус, отправят в больницу для прохождения лечения, а остальные должны будут соблюдать двухнедельный домашний карантин. Изначально эвакуацию планировалось провести на прошлой неделе, однако она была отложена из-за задержек в переговорах с Ираном. Сейчас на территории Ирана остаются порядка 100 корейских граждан.