Hyundai Motor остановила работу завода в штате Алабама

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18 марта завод крупнейшего южнокорейского автопроизводителя Hyundai Motor в американском штате Алабама приостановил работу. Это связано с тем, что у одного из местных рабочих было диагностировано заражение вирусом COVID-19. Представитель компании сообщает, что сразу после объявления диагноза на территории завода была проведена дезинфекция. В сотрудничестве с местными службами здравоохранения планируется принять дополнительные меры. Решение о возобновлении работы завода будет принято после завершения всех профилактических мероприятий. Данный завод является важной производственной базой Hyundai Motor в США. В прошлом году на нём было произведено 336 тыс. автомобилей. Высказываются опасения о том, что распространение вируса COVID-19 приведёт к сокращению продаж компании в Северной Америке, которая считается крупнейшим экспортным автомобильным рынком.