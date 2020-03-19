Зависимость экономики СК от торговли с КНР усиливается

В прошлом году в КНДР зафиксирован рекордный дефицит торгового баланса в отношении Китая. Об этом говорится в докладе, представленном Корейской ассоциацией внешней торговли. В нём указывается, что в 2019 году северокорейский экспорт в Китай вырос на 10,8% в годовом исчислении, составив 216 млн долларов. Импорт вырос на 16,8% до 2 млрд 589 млн долларов. Дефицит вырос с 2 до 2,3 млрд долларов. В течение трёх лет с 2017 года, когда ООН и США ужесточили санкционное давление на КНДР, дефицит торгового баланса в товарообмене с Китаем, составил 6 млрд долларов. Это в 3,6 раза больше, чем в период с 2014 по 2016 год, до усиления санкций. При этом стоит отметить, что на Китай приходится 92% всей внешней торговли КНДР. Данный показатель ещё в 2015 году составлял 59,3%. Таким образом, санкционное давление становится причиной усиления зависимости экономики СК от торговли с КНР. В основном Север ввозит из Китая продовольствие и базовое производственное сырьё.