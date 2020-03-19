Многие иммигранты в РК сталкиваются с дискриминацией

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Семь из десяти иммигрантов в РК сталкиваются с дискриминацией. На это указывают результаты опроса, проведённого Национальным комитетом по правам человека с 22 июля по 5 сентября среди 310 иммигрантов. 68,4% респондентов отметили, что в южнокорейском обществе существует расовая дискриминация. Причём чаще это ощущают те, кто прожил в РК более продолжительное время - от 3 до 5 лет. На вопрос о причинах пренебрежительного отношения большинство указали на слабое знание корейского языка. Далее указывается , что это связано с иностранным происхождением иммигрантов. Также значение имеет то, из какой конкретно страны прибыл человек. 56% респондентов заявили, что сталкивались с неподобающим отношением в виде неуважительной или оскорбительной речи. 7,1% указали , что подвергались домогательствам и сексуальному насилию. Отмечены факты дискриминации со стороны местных судов, работодателей и сотрудников миграционной службы. При этом половина людей, сталкивавшихся с подобными притеснениями, не предпринимали каких-либо ответных мер. В этой связи в комитете указали на необходимость исправления данной ситуации.