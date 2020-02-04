РК и США подписали соглашение о валютном свопе на 60 млрд долларов

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РК и США подписали двустороннее соглашение о валютном свопе на сумму 60 млрд. долларов, что, как ожидается, уменьшит дефицит ликвидности, вызванный глобальным распространением вируса COVID-19. Как сообщили в четверг в Банке Кореи, соглашение будет действовать не менее шести месяцев. В РК будут ввезены наличные доллары в объёме, предусмотренном соглашением. Это, как ожидается, поможет стабилизировать отечественный валютный рынок, на котором ощущается дефицит долларов, что привело к резкому росту валютного курса. Курс национальной валюты составил в четверг на момент закрытия биржи 1.285,70 воны за доллар. Это самый низкий курс корейской воны за последние десять лет. Инвесторы начали активно скупать доллары, стремясь обезопасить свои активы. Это второе соглашение о валютном свопе с США. Первое было подписано в октябре 2008 года. Оно помогло довести курс национальной валюты с 1.468 вон за доллар в начале 2008 года до 1.170 вон за доллар в феврале 2010 года. В настоящее время у РК имеются действующие двусторонние соглашения о валютном свопе с восемью странами, включая Австралию, Канаду и Китай, а также с АСЕАН. Их общая сумма превышает 193 млрд долларов.