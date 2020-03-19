Для всех прибывающих в РК из Европы может быть введён обязательный домашний карантин

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В РК может быть введён 14-дневный обязательный домашний карантин для всех прибывающих из Европы в целях пресечения случаев завоза вируса COVID-19 из-за рубежа. Об этом сообщил в четверг на условиях анонимности представитель правительства. Пока такой карантин является добровольным. Об обязательном карантине может быть объявлено на заседании правительства в пятницу. Необходимость данной меры вызвана тем, что число подтверждённых случаев заражения вирусом COVID-19 в Европе растёт быстрыми темпами. В частности, в Италии численность больных превысила 35 тысяч человек. Это самое большое количество инфицированных за пределами Китая. В настоящее время Италия является эпицентром глобальной пандемии. Между тем, по данным того же источника, правительство не рассматривает введение запрета на въезд из Европы.